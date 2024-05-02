إيداع مدير ثانوية مولاي يعقوب “بطل” فيديو التــ..ـحرش بتلميذة السجن

قرر الوكيل العام للملك بفاس زوال اليوم الخميس، إحالة مدير الثانوية التأهيلية “التقدم” التابعة لمديرية مولاي يعقوب، على السجن في حالة اعتقال على خلفية ظهوره في فيديو وهو يتحرش بتلميذة .

المدير الذي ظهر في شريط الفيديو الفضيحة وهو يقبل تلميذة ويلمس أطرافا حساسة من جسدها داخل مكتبه، تقرر متابعته في حالة اعتقال، واحالته على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تفصيلي معه في الافعال المنسوبة إليه والمتعلقة ب “هتك عرض قاصرات بالعنف، مع استغلال الوظيفة”.

وقد قررقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، إيداع مدير الثانوية التأهيلية “التقدم” التابعة لمديرية مولاي يعقوب، السجن المحلي بوركايز،