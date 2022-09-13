خلود المختاري ..” الريسوني “يعود لإضرابه عن التواصل مع أسرته ودفاعه

هبة بريس _ الرباط

قالت خلود المختاري زوجة الصحافي سليمان الريسوني أن زوجها ما يزال يعيش العزلة التامة.

وأشارت المختاري في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إن سليمان، لا يتلقى رسائل المتضامنين، ويرفض الخروج من زنزانته للفسحة ويرفض رؤية الطبيب والدفاع ولا يتصل بالعائلة.

وأضافت المختاري “إن من تسبب لإنسان في هذا الظلم الكبير، وسرق منه حريته، ثم أخذ منه ما يكتبه في عزلته، لا يعلم أنه تسبب في أذى مضاعف لأسرة بأكملها، ولكل البلد بعدم احترامه الانسان والدستور والقانون”.

وأكدت المتحدثة، أن “الانتهاكات مستمرة في حق صحفيين تحت طائلة الظلم والسجن الانفرادي على رأسها إخضاعهم للتعذيب النفسي الممنهج”، مجددة إدانتها حرمان الصحفيين المعتقلين من أوراقهم وكتبهم

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