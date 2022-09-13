خلود المختاري ..” الريسوني “يعود لإضرابه عن التواصل مع أسرته ودفاعه
هبة بريس _ الرباط
قالت خلود المختاري زوجة الصحافي سليمان الريسوني أن زوجها ما يزال يعيش العزلة التامة.
وأشارت المختاري في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إن سليمان، لا يتلقى رسائل المتضامنين، ويرفض الخروج من زنزانته للفسحة ويرفض رؤية الطبيب والدفاع ولا يتصل بالعائلة.
وأضافت المختاري “إن من تسبب لإنسان في هذا الظلم الكبير، وسرق منه حريته، ثم أخذ منه ما يكتبه في عزلته، لا يعلم أنه تسبب في أذى مضاعف لأسرة بأكملها، ولكل البلد بعدم احترامه الانسان والدستور والقانون”.
وأكدت المتحدثة، أن “الانتهاكات مستمرة في حق صحفيين تحت طائلة الظلم والسجن الانفرادي على رأسها إخضاعهم للتعذيب النفسي الممنهج”، مجددة إدانتها حرمان الصحفيين المعتقلين من أوراقهم وكتبهم
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25 تعليقات
معادلة منطقية:ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء..و عذبوا من في الأرض يعذبكم من في السماء.
الشارع هو الحل. حان وقت النزول الى الشارع
#7dh_Gazoil
#8dh_Essence
#Dégage_Akhannouch
كل التضامن
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
#7dh_Gazoil
#8dh_Essence
#Dégage_Akhannouch
فك الله أسره وأسرى جميع الأحرار
كان الله في عونها وومدهابالقوة لتصير وفك أسر سليمان وعمر وتوفيق سعيدة العلمي وباقي المعتقلين
الشارع لنزع السلاسل
التضامن المطلق مع سليمان و الحرية لكافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي
الحرية لسليمان ولكل الأصوات الحرة الممانعة
الحرية لسليمان الريسوني وتوفيق بعشرين وعمر الراضي وسعيدة العلمي وجميع المعتقلين السياسيين في سجون الدل والعار ووقف هذه المهازل
الصحافة ليست جريمة
الحرية لسليمان ولكل الأحرار
اخنوش ومن معه هم من يجب ان يكون معتقل
#الصحافة_ليست_جريمة
#الصحافة_ليست_جريمة
الحرية لسليمان الريسوني وجميع المعتقلين السياسيين
Courage madame keloud ✌️ Rabi m3ak 🤲
اللهم فك سراحه يارب يارب يارب
تضامننا الامشروط
لكل للمعتقلين ✌️✌️
قريب سيفرجها الله
لكم الله اللهم اطلق سراحه وانصرهم على الظلم