خلفاً للريسوني…اتحاد “علماء المسلمين” يكلف رئيساً جديداً له

2022-09-11 / 10:09
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هبة بريس _ الرباط

أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت 10 سبتمبر 2022، تكليف حبيب سالم سقاف الجفري برئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية، وذلك خلفاً للرئيس السابق أحمد الريسوني المستقيل حديثاً من رئاسة وعضوية الاتحاد.

وفي بيان للاتحاد، فقد أكد أن الاجتماع الخاص الذي عقد عبر تقنية زوم، كلف حبيب سالم سقاف الجفري بعد استقالة المغربي الدكتور أحمد الريسوني، على خلفية تصريحات له ” اعتبرت ” ماسة بسيادة دولتي موريتانيا والجزائر

واختير الجفري من بين النواب الثلاثة للرئيس لإكمال الفترة المتبقية، على أن يكون انتخاب الرئيس ونوابه والأمناء في الجلسة العمومية العادية التي تقرر عقدها في مطلع العام المقبل.

من هو سقاف الجفري؟

يُعد الدكتور حبيب سالم سقاف الجفري من مواليد سولو- هي جزء من مقاطعة جاوة الوسطى- في إندونيسيا بتاريخ 17 يوليو 1954م، وحصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة من الجامعة الإسلامية 1986م، وتولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا، كما عمل محاضراً في الدراسات العليا بجامعة “شريف هداية الله” الإسلامية الحكومية بجاكرتا، ومحاضراً في كلية الشريعة بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعودية، وفق ما أورد الموقع الرسمي لاتحاد علماء المسلمين.

كما عمل مديراً للمركز الاستشاري للشريعة بجاكرتا، ورئيساً للهيئة الاستشارية لبيت المال “معاملات”، وعضواً في الهيئة الشرعية للتأمين الإسلامي “تكافل”، وعضواً في الهيئة الشرعية للبنك الوطني بجاكرتا.

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