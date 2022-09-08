البدراوي: “سيتم افتتاح أكاديمية الرجاء هذا الشهر بعد عودة الوزراء من عطلتهم”

2022-09-08 / 11:26
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هبة بريس ـ رياضة

أوضح عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي أن افتتاح أكاديمية النادي الجديدة سيكون هذا الشهر و ذلك وفق منشور بصفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتب البداروي: “اجتمعت مساء اليوم بفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم من أجل مناقشة مجموعة من الأمور و الملفات التي تهم فريقنا العالمي ومن بينها افتتاح الاكاديمية”.

و أضاف البداروي: “قررنا بعد عودة كل المسوؤلين المعنيين بحضور هذا الافتتاح و خصوصا الحكوميين من عطلهم الصيفية، افتتاحها يوم 19 من هذا الشهر”.

و زاد قائلا: “خلال هذا الاجتماع، قدمت لرئيس الجامعة مقترحا رسميا يهم بناء و تجهيز ملعبين إضافيين في المساحات الفارغة و غير المستغلة داخل نفس الأكاديمية حتى تتمكن شريحة كبيرة من الرجاويين من الاستفادة من هذه الملاعب”.

و ختم البدراوي حديثه: “فوزي لقجع مشكورا قبل مقترحي لبناء و تجهيز الملعبين اللذان سيكلفان الجامعة مبلغ مليار و ثمان مائة مليون سنتيم، و قال لي بالحرف لن أقول لا لأي مشروع سيعطي مستقبلا لاعبين لفريق الرجاء و للفريق الوطني”.

هذا و أوضح رئيس الرجاء الرياضي في ذات التدوينة أن انطلاقة الأشغال بهذين الملعبين ستعطى في نفس اليوم مباشرة بعد افتتاح الأكاديمية.

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