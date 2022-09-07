أسعار الغاز في أوروبا تهبط دون 2130 دولارا

هبة بريس _ وكالات

أظهرت بيانات مؤشر “TTF” في تعاملات يوم الأربعاء، تراجع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 13%، لتبلغ مستوى أعلى بقليل من 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.

ووفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي، افتتحت أسعار تداول الغاز عند مستوى 2456.8 دولار لكل ألف متر مكعب بنسبة (+ 0.1%)، وفي الساعة 17.57 بتوقيت موسكو، وصلت الأسعار مستوى 2128 دولارا مسجلة انخفاضا بنسبة (-13.7%)، وسجلت الأسعار أقصى انخفاض عند مستويات 2111.4 دولار بنسبة (-14%).

وفي أوائل مارس، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، مسجلة أعلى مستوياتها التاريخية لأربعة أيام متتالية. ووصل أعلى سعر قياسي للغاز 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.

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