أسعار الغاز في أوروبا تهبط دون 2130 دولارا

2022-09-07 / 18:36
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هبة بريس _ وكالات

أظهرت بيانات مؤشر “TTF” في تعاملات يوم الأربعاء، تراجع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 13%، لتبلغ مستوى أعلى بقليل من 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.

ووفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي، افتتحت أسعار تداول الغاز عند مستوى 2456.8 دولار لكل ألف متر مكعب بنسبة (+ 0.1%)، وفي الساعة 17.57 بتوقيت موسكو، وصلت الأسعار مستوى 2128 دولارا مسجلة انخفاضا بنسبة (-13.7%)، وسجلت الأسعار أقصى انخفاض عند مستويات 2111.4 دولار بنسبة (-14%).

وفي أوائل مارس، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، مسجلة أعلى مستوياتها التاريخية لأربعة أيام متتالية. ووصل أعلى سعر قياسي للغاز 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.

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‫11 تعليقات

  3. اظهرت روسيا للغرب انها قوة عالمية يستحيل عزلها او مقاومتها او الدخول معها في الحرب..

  4. اوروبا يجب ان تذوق طعم الجوع والذل الذي لحقته بافريقيا والشعوب العربية..

  6. على الاتحاد الاوروبي وامريكا ان يراجعوا حساباتهم مع روسيا و يفهموا الدرس وان القارة العجوز يجب عليها الركوع للحق..

  7. بوتين اعطاهم حلول لشراء الغاز في الشتاء القادم منها بالذهب او الروبل ..

  8. الجفاف من جيهة والغازمن جيهة اخرى هل نشاهد اوروبا بالحطب مثل القرون التي مضت..

  11. بدا الغاز الدي تبرع به الكابرانات لماماهم فرنسا يصل الى اوروبا و ستشاهد الأيام القليلة القادمة انخفاض مهم بعد زيارة المسؤول بالاتحاد الأوروبي لتكنة الكابرانات لشراء صمت الاوروبيين عن ظلمهم و قهرهم لشعبهم و للتغاظب عن التجاوزات التي يمارسونها و من جهة أخرى شراء موقفهم من قضية الصحراء لكي يبقوا في المنطقة الرمادية خاصة كمشة قليلة التي لازلت في هده المنطقة خوفا من انظمامهم الى الدول القوية الداعمة للمغرب اسبانيا المانيا بلجيكا الى غيرهم من الدول العظمى حيث بقيت فرنسا تبتزهم .

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