إسرائيل: افتتاح بعثتنا التجارية في المغرب العام المقبل

2022-09-07 / 11:13
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هبة بريس

أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي، أورنا باربيفاي، اليوم الأربعاء، أن “إسرائيل ستفتح بعثة تجارية في المغرب العام المقبل 2023″.

وأفاد موقع ” i24NEWS” الإسرائيلي بأن “إعلان الوزيرة جاء في مؤتمر اقتصادي يدعم العلاقات التجارية بين البلدين والذي أدى إلى تطبيع العلاقات قبل عامين في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت باربيفاي: أن “إمكانات التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والمغرب في الوقت الحديث أصبحت توصف بأنها هائلة”.

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