مربو الدجاج الأحمر يطالبون مصنعي الأعلاف بخفض الأسعار وتحسين الجودة

هبة بريس - اقتصاد

راسلت الجمعية الوطني لمربي الدجاج الأحمر، رئيس جمعية مصنعي الاعلاف، وذلك قصد مراجعة أثمان الأعلاف وتحسين جودتها بعد تراجع أسعار المواد الأساسية عالميا، حيث تراجع ثمن الذرة منذ يوليو الماضي بأكثر من 50 دولار في الطون والصويا باكثر من 70 دولار هي كذلك.

وجاء في المراسلة التي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منها، أنه “ومنذ ازيد من سنة واثمان الاعلاف تعرف ارتفاعا مهولا ، فبالرغم من تراجع اثمان المواد الاساسية عالميا ، حيث تراجع ثمن الذرة منذ يوليو الماضي باكثر من 50 دولار في الطون والصويا باكثر من 70 دولار هي كذلك ، فبالرغم من هذه الانخفاضات بقيت الى يومنا هذا اثمان الاعلاف جد مرتفعة ، والمربي يعيش معنات واكراهات تؤدي به الى خسائر مالية كبيرة” .

وأضافت المراسلة :”سيدي ،زيادة عن الغلاء ، فاننا نسجل غياب الجودة المطلوبة في هذه الاعلاف اذ كنا سابقا نحصل على معامل التحويل الذي لا يتجاوز معدله 1,80 بينما يصل اليوم من 2 الى 2,5 بسبب ضعف الجودة المطلوبة “.

وأكدت الرسالة أنها ومن أجل ذلك قام المربون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة يوم 03 غشت الماضي من أجل المطالبة بتخفيض اثمان الاعلاف وتحسين جودتها تماشيا مع التقلبات العالمية، لكن يبدو أن شركات الاعلاف لم تعر اي اهتمام لمطالب المربين المشروعة .

وشددت الرسالة على أنه و أمام تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة، فإن الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم نيابة عن عدد كبير من المربين المتضررين من هذا الغلاء الغير المشروع ،وحرصا منها على تكريس مفهوم الشراكة بين المربي وشركات الاعلاف ، وامام عدم قيام الفدرالية ( Fisa ) باي دور ايجابي في هذا الاتجاه ، فإن الجمعية تطالب بتخفيض أثمان الأعلاف اعتمادا على التراجع الدولي الحاصل الذي عرفته بعض المواد المستخدمة في تصنيع هذه الاعلاف مثل الذرة والصويا وذلك مساهمة منكم في تخفيف الضرر الذي يصيب المربي ويؤثر على ميزانية المستهلك .

كما طالبوا بالحفاظ على عامل الجودة المطلوبة والضرورية في الاعلاف المركبة، و احترام تركيبة جيدة لتحقيق معامل تحويل لا يتجاوز 1,7،ومراجعة ديون المربين المتضررين واعادة جدولتها لتمكينهم من الاستمرار ، وخصوصا ان المربي يعتبر شريكا ضروريا للشركات.

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