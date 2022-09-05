سوق الصرف (من 27 ماي إلى 2 يونيو).. الأورو بـ 0,24 بالمائة
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للمرة الأولى منذ عشرين عاما .. الأورو دون 0,99 دولار

2022-09-05 / 11:43
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هبة بريس - وكالات

تدنى سعر الأورو، اليوم الإثنين، عن 0,99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة “غازبروم” الروسية، أول أمس الجمعة، عن وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب “نورد ستريم”.

وتراجع الأورو بنسبة 0,70 في المائة إلى 0,9884 دولار اليوم الإثنين في الساعة 5,35 (بتوقيت غرينتش)، وهو أدنى مستوى يسجله منذ دجنبر 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأمريكية.

وأعلنت غازبروم أن إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم” التي كان من المقرر استئنافها أول أمس السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف “بالكامل” إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.

واعتبرت شركة “سيمنز إينرجي” المصنعة للتوربين أن هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.

وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 غشت حده الأقصى التاريخي البالغ 345 أورو للميغاوات ساعة المسجل في مارس في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث خلال أسبوع.

من جهة أخرى، تفيد المؤشرات الأولية المتوفرة بأن البورصات الأوروبية ستشهد تراجعا حادا عند افتتاحها اليوم الإثنين.

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