بلغ 676 ألف طن.. ارتفاع حجم الانتاج السمكي ب17%

هبة بريس

بلغ حجم الإنتاج السمكي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 676 ألف طن مقابل 578 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2021، بزيادة قدرها 17 في المائة.

وحسب وزارة الصيد البحري، فيعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الزيادة في إنتاج قطاع الصيد الساحلي (25 في المائة) بسبب الزيادة في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بنسبة 29 في المائة.

وفي هذا الصدد، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمفرغات 7,3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 7,5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2021 (أي بانخفاض بنسبة 3,5 في المائة، وسجل الصيد الساحلي والصيد التقليدي زيادة بنسبة 7 في المائة من قيمة منتجاتهما خلال الفترة نفسها.

و وصل حجم صادرات المنتجات البحرية مع نهاية يونيو، إلى 377 ألف طن بقيمة 14,1 مليار درهم، أي بزيادة في الحجم بنسبة 17 في المائة وفي القيمة بنسبة 26 في المائة.

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