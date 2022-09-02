الملك محمد السادس

الملك: تهانينا للشعب الفيتنامي على ما حققه من إنجازات عديدة

2022-09-02 / 14:03
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية فخامة السيد نغوين شوان فوك، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لرئيس جمهورية الفيتنام عن أصدق المتمنيات بالسعادة والهناء، ولبلده الصديق باطراد الرخاء، مقرونة بتهانئ جلالته الصادقة على ما حققه الشعب الفيتنامي من إنجازات عديدة على درب التقدم والازدهار.

كما أكد جلالة الملك للسيد نغوين شوان فوك حرصه الوطيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تمتين أواصر الصداقة الممتازة التي تربط بين المغرب والفيتنام وتوسيع مجال تعاونهما سواء على الصعيد الثنائي أو الدولي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ثاباتيرو: المغرب وإسبانيا نموذج للتعايش وحسن الجوار

ثاباتيرو: المغرب وإسبانيا نموذج للتعايش وحسن الجوار

2022-09-02 / 18:04
Photo of أخنوش يعلن انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل

أخنوش يعلن انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الأسبوع…

2022-09-02 / 17:19
Photo of بعد أزمة “تيكاد8”.. اتصال بين بوريطة ونظيره الياباني

بعد أزمة “تيكاد8”.. اتصال بين بوريطة ونظيره الياباني

2022-09-02 / 16:27
Photo of الطالبي العلمي: المغرب أكد انخراطه الكامل بتنمية القارة الإفريقية

الطالبي العلمي: المغرب أكد انخراطه الكامل بتنمية القارة الإفريقية

2022-09-02 / 11:36
Photo of الإعلامي الجزائري “وليد كبير” يستنكر تصرف الرئيس التونسي

الإعلامي الجزائري “وليد كبير” يستنكر تصرف الرئيس التونسي

2022-09-01 / 22:23
Photo of بايتاس : استقبال ” قيس ” لزعيم انفصاليي “البوليساريو” عمل خطير وغير مبرر”

بايتاس : استقبال ” قيس ” لزعيم انفصاليي “البوليساريو”…

2022-09-01 / 21:51
Photo of برلماني تونسي..موقف” قيس” من الصحراء يعقد الأوضاع بين البلدين

برلماني تونسي..موقف” قيس” من الصحراء يعقد الأوضاع بين البلدين

2022-09-01 / 19:33
Photo of موريتانيا منشغلة بتطورات الأزمة بين تونس والمغرب

موريتانيا منشغلة بتطورات الأزمة بين تونس والمغرب

2022-09-01 / 18:57
Photo of بنار الفتنة …الجزائر تدخل على خط الأزمة بين تونس والمغرب

بنار الفتنة …الجزائر تدخل على خط الأزمة بين تونس…

2022-09-01 / 18:23
Photo of بحضور المغرب.. افتتاح مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية في جوهانسبورغ

بحضور المغرب.. افتتاح مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية في جوهانسبورغ

2022-09-01 / 17:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق