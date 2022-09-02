الملك: تهانينا للشعب الفيتنامي على ما حققه من إنجازات عديدة

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية فخامة السيد نغوين شوان فوك، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لرئيس جمهورية الفيتنام عن أصدق المتمنيات بالسعادة والهناء، ولبلده الصديق باطراد الرخاء، مقرونة بتهانئ جلالته الصادقة على ما حققه الشعب الفيتنامي من إنجازات عديدة على درب التقدم والازدهار.

كما أكد جلالة الملك للسيد نغوين شوان فوك حرصه الوطيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تمتين أواصر الصداقة الممتازة التي تربط بين المغرب والفيتنام وتوسيع مجال تعاونهما سواء على الصعيد الثنائي أو الدولي.

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