حتى متم يوليوز.. إيرادات السفر تتجاوز 36 مليار درهم

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن إيرادات السفر تجاوزت الضعف لتصل إلى 33,66 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، مقابل 13,13 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية لشهر يوليوز، أن هذه الإيرادات سجلت زيادة بنسبة 60,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها سنة 2020، في حين أنها عرفت انخفاضا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بأواخر يوليوز من سنة 2019.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النفقات قد بلغت 8,51 مليار درهم، والتي يعتبر مستواها أقل من تلك المسجلة في سنة 2018 (10,54 مليار درهم) وفي سنة 2019 (11,79 مليار درهم)، وهي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

وهكذا يكون فائض ميزان السفر قد سجل زيادة قدرها 28,15 مليار درهم عند متم شهر يوليوز مقابل 8,14 مليار درهم فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما سجل الميزان التجاري للخدمات عند متم يوليوز الماضي فائضا بنسبة 65,2 في المائة وهو ما يعادل زيادة قدرها 20,15 مليار درهم (زيادة بلغت 51,06 مليار درهم مقابل 30,91 مليار درهم).

ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسجيل زيادة في الصادرات (106,59 مليار درهم مقابل 72,40 مليار درهم، أي زيادة بنسبة 47,2 في المائة أو بما قدره 34,19 مليار درهم)، وهو ما يفوق نمو الواردات التي بلغت نسبة 33,8 في المائة أو ما قدره 14,04 مليار درهم.

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