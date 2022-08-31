صناعة السيارات
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بالأرقام: ارتفاع أسعار صناعة السيارات والورق والأغذية

2022-08-31 / 12:45
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي مقارنة بيونيو من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الأسعار بـ 1,3 في المائة في قطاع “صناعة السيارات” و بـ 4,2 في المائة في “صناعة الورق والورق المقوى” و بـ 0,8 في المائة في “صناعة الأجهزة الكهربائية” و بـ 0,1 في المائة في “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية” و”صناعة منتجات البلاستيك والمطاط”.

وأشارت المندوبية إلى أنه نتج كذلك عن ارتفاع بـ0,9 في المائة في “صناعة النسيج”، و بـ0,6 في المائة في “نجارة الخشب”، وبـ 0,5 في المائة في “صنع الأثاث”، وبـ0,4 في المائة في “صنع الآلات والتجهيزات”، علاوة على تراجع الأسعار بـ0,8 في المائة في قطاع “التعدين” وبـ0,2 في المائة في “صناعة الملابس”.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يوليوز 2022.

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