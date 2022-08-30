المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتأهل لربع نهائي البطولة العربية بالجزائر
هبة بريس ـ رياضة
تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم شبان من التأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية التي تحتضنها الجزائر بعد الفوز في ثالث مباريات دور المجموعات على منتخب جزر القمر.
و نجح أشبال الأطلس في تحقيق النقاط الثلاث أمام حزر القمر بهدف من توقيع اللاعب آدم شكير في الدقائق الأخيرة من المباراة.
و تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أقل من 17 سنة لربع نهائي البطولة العربية بالجزائر كوصيف لمجموعته بست نقاط خلف المنتخب العراقي.
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