المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتأهل لربع نهائي البطولة العربية بالجزائر

هبة بريس ـ رياضة

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم شبان من التأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية التي تحتضنها الجزائر بعد الفوز في ثالث مباريات دور المجموعات على منتخب جزر القمر.

و نجح أشبال الأطلس في تحقيق النقاط الثلاث أمام حزر القمر بهدف من توقيع اللاعب آدم شكير في الدقائق الأخيرة من المباراة.

و تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أقل من 17 سنة لربع نهائي البطولة العربية بالجزائر كوصيف لمجموعته بست نقاط خلف المنتخب العراقي.

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