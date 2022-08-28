تجمع إعدادي للمنتخب الوطني النسوي

هبة بريس

يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، خلال الفترة الممتدة من 29 غشت الجاري إلى غاية 06 شتنبر المقبل، وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

ووجه الناخب الوطني رينالد بيدورس، الدعوة إلى 23 لاعبة من بينهم مجموعة من الوجوه الجديدة المحترفة في الدوريات الأوربية، ويتعلق الأمر بكل من سناء الداودي من غانغمب الفرنسي، وأليس إيفا من لومان الفرنسي، وسكينة وزراوي ديكي من نادي بروج البلجيكي، وابتسام بوحارث من ميشلين البلجيكي، وعالية بيلكريم من اف سي زوريخ السويسري.

وتجدر الإشارة إلى هذا هو أول تربص إعدادي للنخبة الوطنية بعد مشاركتها المتميزة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات التي احتضنها المغرب يوليوز الماضي، حيث بلغت لبؤات الأطلس المباراة النهائية، وتعثرن أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لواحد.

فيما يلي اللائحة الكاملة للاعبات:

1 – أميمة العمراني (تاراسكون الفرنسي)

2 – صفية بوفتيني (الجيش الملكي)

3 – أسية زوهير (شباب المحمدية)

4 – خديجة الرميشي (الجيش الملكي)

5 – هند الحسناوي (الجيش الملكي)

6 – عزيزة الرباح (الجيش الملكي)

7 – حنان أيت الحاج (الجيش الملكي)

8 – ابتسام الجريدي (الجيش الملكي)

9 – سناء المسودي (الجيش الملكي)

10 – نهيلة بنزينة (الجيش الملكي)

11 – سهام بوخامي (الجيش الملكي)

12 – فاطمة تكناوت (الجيش الملكي)

13 – فاطمة الزهرة الدحموس (الجيش الملكي)

14 – زينب رضواني (الجيش الملكي)

15 – رانيا سالمي (سبورتينغ البيضاء)

16 – صفاء بنوك (نجاح سوس)

17 – نجاة البدري (الجيش الملكي)

18 – سناء الداودي (غانغمب الفرنس)

19 – أليس إيفا (لومان الفرنسي)

20 – سكينة وزراوي ديكي (نادي بروج البلجيكي)

21 – ابتسام بوحارث (ميشلين البلجيكي)

22 – عالية بيلكريم (اف سي زوريخ السويسري)

23 – غزلان شاهيري (الجيش الملك)

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