طاطا : إصابة قائد وموظف بحروق ونقلهم للمستشفى للعلاج

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” عن إصابة قائد قيادة جماعة إديس بعمالة طاطا، وموظف بنفس القيادة، بحروق متفاوتة الخطورة ، مما عجل بنقلهما إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد العلاج.

وكان القائد والموظف قد أصيبا بالحروق بعدما كانا بصدد إحراق أرشيف متقادم، لكن سرعان ما اندلعت النيران بشكل مفاجئ ليصاب الطرفان خلالها بحروق متفاوتة الخطورة نقلا على إثرها إلى المستشفى الاقليمي بطاطا لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تحويلهما على عجل إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، لخطورة تلك الحروق.

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