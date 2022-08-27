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الدرهم يرتفع بنسبة 1,19 في المائة مقابل الأورو

2022-08-27 / 17:51
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,19 في المائة مقابل الأورو وانخفض بنسبة 1,16 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 24 غشت الجاري.

و أشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 333,8 مليار درهم في 19 غشت 2022، أي بانخفاض نسبته 0,9 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 10,9 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 105,3 مليار درهم، من بينها 39,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأورد بنك المغرب أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 24 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 25 غشت)، 36,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأبرز أنه بخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع الكهرباء بـ 5,7 في المائة و”البناء ومواد البناء” والتأمينات بنسبة 2,8 لكليهما. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي البنوك والاتصالات بنسب 1,2 و1,1 في المائة على التوالي.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 233,7 مليون درهم مقابل 296,8 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي46,7 مليون درهم بعد 49,3 مليون درهم.

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‫2 تعليقات

  1. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
    #7dh_Gazoil
    #8dh_Essence
    #Dégage_Akhannouch

  2. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، وسخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا،

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