بركان ..المجلس العلمي ينظم الدورة الصيفية السابعة عشرة لتحفيظ القرآن الكريم
هبة بريس - بركان
نظم المجلس العلمي المحلي لبركان بتنسيق مع جمعية خيركم لخدمة القرآن الكريم وعلومه، الدورة الصيفية السابعة عشرة لتحفيظ القرآن الكريم للعام 1444هج – 2022م، بمختلف مراكز ومساجد إقليم بركان.
وقد شارك في هذه الدورة عدد كبير من التلاميذ و التلميذات و أبناء مغاربة العالم واستفاد منها 833، 535 تلميذا و238 تلميذة، من بينهم 36 من مغاربة العالم، وقد أطر هذه الدورة الصيفية السابعة عشرة لتحفيظ القرآن مجموعة من المحفظين و المحفظات المشهود لهم بالكفاءة و الأهلية.
واختتمت هذه الدورة الصيفية المميزة بحفل نظم زوال امس الأربعاء 24 غشت 2022 بمسجد الإمام نافع ببركان، وكان مناسبة لتكريم المحفظين و المحفظات و المتفوقين و المتفوقات خلال هذه الدورة التي مرة في ظروف جيدة.
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