كأس العرب للناشئين .. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يستهل مشواره بهزيمة أمام نظيره العراقي

2022-08-24 / 21:47
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هبة بريس - و م ع

استهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، مشاركته في كأس العرب للناشئين التي تحتضنها الجزائر، بهزيمة (1-2) أمام نظيره العراقي، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاربعاء على ارضية ملعب مدينة سيغ برسم الجولة الاولى من المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب العراقي سباقا للتسجيل في الدقيقة 43 من الجولة الاولى عبر حسن علي، قبل أن يتمكن “أشبال الأطلس” من تدارك الأمر سريعا في الدقيقة 45+1 عبر ضربة ركنية ارتقى لها محمد امين قطيبة الذي وضعها في الشباك مسجلا بذلك هدف التعادل.

و في الانفاس الاخيرة من الشوط الأول ، استقبلت شباك المنتخب المغربي هدفا ثانيا (45+3 )من توغل للمهاجم العراقي كرار جعفر، لتنهتي مجريات الجولة الاولى بهزيمة الأشبال بهدفين لواحد.

وخلال الشوط الثاني أضاعت كتيبة المدرب سعيد شيبا فرصة تعديل الكفة بعد أن أهدر اللاعب زين الدين الكبداني ضربة جزاء في الدقيقة 69 .

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