روسيا: مستعدون لزيادة الصادرات الزراعية إلى المغرب 10 أضعاف

2022-08-24 / 10:52
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هبة بريس

أعلنت الهيئة الفيدرالية لتنمية الصادرات التابعة لوزارة الزراعة الروسية “أغرو إكسبروت”، أن لدى روسيا القدرة على زيادة إمداداتها من المُنتجات الزراعية إلى المغرب بمقدار 10 أضعاف مقارنة بعام 2021.

ووفقاً لمُحللي الهيئة يُقدر الحجم الإضافي لصادرات المُنتجات الزراعية من روسيا إلى المغرب بـ 500 مليون دولار، حسبما ذكره مجلس الأعمال العربي الروسي .

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تم في عام 2021، تصدير 127.6 ألف طن من المنتجات بقيمة 49 مليون دولار من روسيا إلى المغرب.

وأشار بيان الهيئة إلى أن المغرب استحوذ على 0.1% من الصادرات الزراعية الروسية.

هذا وتشمل قائمة المُنتجات التي يمكن تصديرها الحبوب مثل القمح والذرة والشعير، والزيوت النباتية (فول الصويا وعباد الشمس)، والنشا، ومنتجات سكر الشوندر والحلويات ولحم البقر وغيرها من منتجات المُجمع الصناعي الزراعي الروسي.

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