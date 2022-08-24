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متوسط الأجور.. المغرب الأول بين الدول العربية إفريقيا

2022-08-24 / 10:31
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هبة بريس

حل المغرب في المركز الأول بين الدول العربية إفريقياً، وفي المركز 86 عالمياً بمتوسط أجر 385 دولارا، وفقاً لما نشرته مجلة “عالم الرؤساء التنفيذيين” الأميركية.

وحسب ذات التصنيف، فقد جاء المغرب متبوعا بتونس، ثم الجزائر، فيما احتلت مصر المركز الأخير بين الدول العربية المتواجدة في القائمة والمركز 100 عالمياً بمتوسط راتب شهري 219 دولارا.

وتصدرت سويسرا دول العالم من حيث متوسط الدخل الذي بلغ 6142 دولاراً شهرياً تلتها سنغافورة، والنمسا، ثم الولايات المتحدة في المراكز الثالث التالية في الترتيب عالمياً بمتوسط راتب شهري تراوح بين 4350 دولارا، وحتى 3721 دولارا.

وعربياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والخامسة عالمياً بمتوسط راتب شهري بلغ 3663 دولار، تلتها قطر في المركز 11 عالمياً، بمتوسط راتب شهري 3168 دولارا، ثم السعودية والكويت.

هذا واحتسب التصنيف متوسط صافي الراتب الشهري بعد الاستقطاعات في دول مختلفة حول العالم وقارن الدخل في بعض الدول الغنية وذات الدخل المنخفض.

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