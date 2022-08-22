أزيد من 179 ألف مسافر استعملوا مطار ابن بطوطة خلال يوليوز الماضي

هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار طنجة الدولي ابن بطوطة خلال شهر يوليوز الماضي 179 ألف و214 مسافرا .

وأشارت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن المطار استعاد خلال الشهر المذكور 127 في المائة من حجم النشاط المسجل قبل الجائحة، موضحة أن عدد المسافرين خلال شهر يوليوز من سنة 2019 بلغ 141 ألفا و436 مسافرا .

ووصل عدد المسافرين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الجاري الى 738 ألفا و 555 ألف مسافر مقابل 701 ألف و737 خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 .

وتميزت مطارات شمال وشرق المغرب ، وفق المصدر ، بنسب استرجاع مهمة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ، و سجلت معدلات استرداد أكبر من أو تساوي تقريبا 100 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019 (تطوان: 378 في المائة ، و وجدة: 111 في المائة ، و الناظور: 101 في المائة ، وطنجة: 95 في المائة).

و أفاد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة استقبلت، خلال نهاية يوليوز 2022، ما مجموعه 9.813.316 مسافرا عبر 89.648 رحلة جوية همت مختلف المطارات.

وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه مع متم شهر يوليوز، واصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع إيجابية إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 70 في المائة من المسافرين و 75 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات.

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