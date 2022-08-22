لأول مرة منذ مارس.. أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2900 دولار

2022-08-22 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 2900 دولار أمريكي للمرة الأولى في مارس الماضي، حيث ارتفعت بنحو 15%.

وقفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول في اليوم الأول من الأسبوع فوق 2800 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات من بورصة لندن ICE.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة “غازبروم” أنه سيتم تعليق نقل الغاز عبر “نورد ستريم” لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة (GCU) في محطة ضاغط “بورتوفايا” (CS).

افتتحت العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر (وفقًا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند 2766.5 دولار (+ 9%). اعتبارًا من الساعة 9:16 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 12.7٪ لتصل إلى 2862 دولارا.

وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 2538.8 دولار.

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