اختفى لشهر ..العثور على جثة شخص نواحي تارودانت

2022-08-16 / 13:12
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر أحد الرعاة يوم أمس الاثنين 15 غشت الجاري، على جثة شخص خمسيني، بمنطقة بوغانيم بجماعة أصادس ضواحي سبت الكردان بإقىيم تارودانت.

وكان الهالك، قد إختفى عن الأنظار حوالي شهر كامل ، ما دفع بعائلته إلى إشعار الدرك الملكي، حيث تم تحرير محضر في الموضوع قبل أن يتفاجأوا بالعثور عليه جثة هامدة بعدما عمد إلى شنق نفسه بواسطة حبل بالمنطقة المذكورة.

وقد تم توجيه جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى المختار السوسي، قصد التشريح الطبي، بامر من النيابة العامة المختصة.

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