An unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile launches during an operational test at 2:10 a.m. Pacific Daylight Time at Vandenberg Air Force Base, California, U.S., August 2, 2017. Picture taken August 2, 2017. To Match Special Report USA-NUCLEAR/ICBM U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

2022-08-16 / 12:45
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، نجاح الاختبار الروتيني لصاروخ “مينيتمان3″ الباليستي العابر للقارات غير المسلح.

وتمت التجربة في الساعة 12:49 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية، بولاية كاليفورنيا، وفقا لبيان لـ”الجيش الأميركي”.

وكانت عملية الإطلاق قد تأجلت لتجنب تصعيد التوترات مع بكين خلال استعراض القوة الذي قدمته الصين بالقرب من تايوان في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لـ”رويترز”.

وقال بيان الجيش الأميركي إن التجربة أظهرت “استعداد القوات النووية الأميركية وتوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للبلاد”.

وبحسب البيان فإن الغرض من اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو التحقق من سلامة وأمن وفعالية واستعداد نظام الأسلحة.

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