10 بنوك سعودية في قائمة “فوربس” لأقوى بنوك الشرق الأوسط

2022-08-15 / 14:13
0
هبة بريس

احتلت البنوك السعودية أكبر نسبة تمثيل ضمن قائمة “فوربس” لأقوى 30 بنكا بالشرق الأوسط، حيث تصدرت 10 بنوك سعودية القائمة بمراتب متقدمة.

واحتل البنك الأهلي السعودي المرتبة الثالثة، ومصرف الراجحي المرتبة الرابعة، في حين جاءت مجموعة بنك قطر الوطني في المرتبة الأولى، وبنك أبوظبي الأول في المرتبة الثاتية.

وجاء تصنيف فوربس نتيجة جمع البيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للبنوك، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صن فت البنوك المدرجة بأسواق المال وفقا للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021، حيث منح كل معيار وزن ا نسبي ا متساوي ا، وحصلت البنوك التي تساوت في عدد النقاط على التصنيف ذاته.

وزادت أرباح أقوى 30 بنكا بالشرق الأوسط بنسبة 37 بالمئة خلال عام 2021 لتتجاوز 34 مليار دولار، وكان تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقع في أحدث إصدار له أن تؤدي زيادة أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات الفائدة، إلى انتعاش ربحية البنوك بالشرق الأوسط وعودتها لمستويات ما قبل الجائحة، حيث شهد أكبر 30 بنك ا في المنطقة نمو ا في مجموع الأصول بنسبة 13 في المئة في عام 2021، لتصل إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 2.3 تريليون دولار في 2020.

كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبنوك الأعلى قيمة إلى نحو 587 مليار دولار بزيادة قدرها 23 في المئة، وتخطى مجموع إيرادات البنوك في القائمة 107 مليارات دولار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة في ميانمار تقضي بسجن سو تشي 6 سنوات بتهم فساد

محكمة في ميانمار تقضي بسجن سو تشي 6 سنوات…

2022-08-15 / 15:51
Photo of استئناف محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق

استئناف محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق

2022-08-15 / 15:14
Photo of منظمة العمل الدولية: الدول العربية تسجل أعلى وأسرع معدل بطالة

منظمة العمل الدولية: الدول العربية تسجل أعلى وأسرع معدل…

2022-08-15 / 12:27
Photo of لاعبة سلة أميركية تستأنف حكم إدانتها بجلب المخدرات إلى روسيا

لاعبة سلة أميركية تستأنف حكم إدانتها بجلب المخدرات إلى…

2022-08-15 / 12:18
Photo of امرأة شبه عارية هددت بتفجير طائرة متجهة لبريطانيا (فيديو)

امرأة شبه عارية هددت بتفجير طائرة متجهة لبريطانيا (فيديو)

2022-08-15 / 10:38
Photo of تحقيق في إسبانيا بخصوص حقن المواطنين بالحقن الطبية

تحقيق في إسبانيا بخصوص حقن المواطنين بالحقن الطبية

2022-08-15 / 10:26
Photo of قتيل وجرحى في حادث إطلاق نار غرب أمريكا

قتيل وجرحى في حادث إطلاق نار غرب أمريكا

2022-08-15 / 09:47
Photo of استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب القدس

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب القدس

2022-08-15 / 09:40
Photo of الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل في مهرجان صفاقس

الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل في مهرجان صفاقس

2022-08-15 / 09:30
Photo of فرنسا.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب البلاد

فرنسا.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب…

2022-08-14 / 23:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق