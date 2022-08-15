10 بنوك سعودية في قائمة “فوربس” لأقوى بنوك الشرق الأوسط

هبة بريس

احتلت البنوك السعودية أكبر نسبة تمثيل ضمن قائمة “فوربس” لأقوى 30 بنكا بالشرق الأوسط، حيث تصدرت 10 بنوك سعودية القائمة بمراتب متقدمة.

واحتل البنك الأهلي السعودي المرتبة الثالثة، ومصرف الراجحي المرتبة الرابعة، في حين جاءت مجموعة بنك قطر الوطني في المرتبة الأولى، وبنك أبوظبي الأول في المرتبة الثاتية.

وجاء تصنيف فوربس نتيجة جمع البيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للبنوك، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صن فت البنوك المدرجة بأسواق المال وفقا للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021، حيث منح كل معيار وزن ا نسبي ا متساوي ا، وحصلت البنوك التي تساوت في عدد النقاط على التصنيف ذاته.

وزادت أرباح أقوى 30 بنكا بالشرق الأوسط بنسبة 37 بالمئة خلال عام 2021 لتتجاوز 34 مليار دولار، وكان تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقع في أحدث إصدار له أن تؤدي زيادة أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات الفائدة، إلى انتعاش ربحية البنوك بالشرق الأوسط وعودتها لمستويات ما قبل الجائحة، حيث شهد أكبر 30 بنك ا في المنطقة نمو ا في مجموع الأصول بنسبة 13 في المئة في عام 2021، لتصل إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 2.3 تريليون دولار في 2020.

كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبنوك الأعلى قيمة إلى نحو 587 مليار دولار بزيادة قدرها 23 في المئة، وتخطى مجموع إيرادات البنوك في القائمة 107 مليارات دولار.

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