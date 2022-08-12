احتراق حافلة ببني ملال يثير هلع الراكبين

2022-08-12 / 13:06
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هبة بريس _ بني ملال

علم النيران شبت في حافلة للنقل الحضري بمدينة بني ملال، أمس الخميس

وقالت مصادر متطابقة ان الحافلة تحولت ، إلى هيكل حديدي، بعدما شب بها حريق قرب نادي الفروسية على مستوى طريق مراكش.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الحريق خلف هلعا وسط مستعملي الطريق، مرجحة أن تكون الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة في الآونة الأخير سببا من أسباب اشتعال الحريق.

واستنفر الحريق عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخماد النيران التي أتت على الحافلة بأكملها

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