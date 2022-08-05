أميركا أميركا تستدعي السفير الصيني.. وبكين تفرض عقوبات على بيلوسي

هبة بريس _ وكالات

استدعى البيت الأبيض السفير الصيني في أميركا، كين غانغ، الخميس، من أجل إبلاغه بإدانة التصعيد ضد تايوان، وأن الولايات المتحدة لا ترغب في خلق أزمة بالمنطقة، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في بيان حصلت عليه الصحيفة الأميركية إن البيت الأبيض قد أبلغ السفير الصيني احتجاج الولايات المتحدة على الممارسات العسكرية الأخيرة للصين، واصفة إياها بالـ”غير مسؤولة” وأنها تتعارض مع هدف حفظ السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بعد زيارتها لتايوان التي أثارت غضب بكين.

وقالت الوزارة إن بيلوسي “تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وقوضت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها” عبر الزيارة، موضحة أن الصين “ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بحسب فرانس برس.

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