اعتقال دركي بقرية با محمد احتجز واغتصب طفلة قاصر.

هبة بريس

هبة بريس

أفاد مصدر مطلع ل ” هبة بريس”، أن الشرطة القضائية بمفوضية قرية با محمد إقليم تاونات، إعتقلت دركي بسرية المنطقة، بتهمة التغرير بقاصر واحتجازها وهتك عرضها بالعنف، ووضعته رهن الحراسة النظرية في انتظار إحالته على الوكيل العام باستئنافية فاس لاتخاذ المتعين في حقه.

و أضاف ذات المصدر، أن جمعية حقوقية بالمنطقة دخلت على الخط وحذرت من أي تلاعب بملف الضحية أثناء البحث التمهيدي، بناء على شكاية من والدي الطفلة الضحية التي تتابع دراستها في المستوى الأول بثانوية إعدادية بالمنطقة.

وتضامنت ذات الجمعيةحسب ذات المصدر، مع الضحية وعائلتها بعد طلب بذلك أعقبته زيارة للعائلة وإعداد تقرير في الموضوع حول ما تعرضت له الضحية القاصر ، من احتجاز واغتصاب من طرف الدركي بسرية قرية با محمد، عززته بوثائق للفعل الجرمي المحقق بشأنه مع المتهم الموضوع رهن الحراسة النظرية

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1