الصورة تعبيرية

مأساة بسطات.. غرق 3 أشخاص بقنطرة بولعوان هربا من الحر

2022-07-28 / 16:55
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم غرقا في هذه الاثناء من ظهر اليوم الخميس، على مستوى قنطرة بولعوان اقليم سطات، فيما لازالت فرق الغطس التابعة للوقاية المدنية تبحث عن جثت الضحايا.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن عون من أعوان السلطة بجماعة امزورة توصل بمعطيات حول الواقعة جعلته ينتقل إلى عين المكان حيث وجد دراجتين ناريتين وثلاث نعال فيما اختفى أصحابها تاركين وراءهم هواتفهم النقالة وملابسهم.

وأضافت ذات المصادر، أن المعلومات الأولية أشارت إلى انحدار الضحايا من منطقة تادلة بعد أن ربط الاتصال بعائلاتهم عبر هواتفهم النقالة التي وجدت بمسرح الفاجعة.

مأساة اليوم تنضاف إلى مآسي أخرى عرفتها المنطقة في وقت سابق، وهو ما جعل العديد من المتتبعين والحقوقين ينددون بسياسة الاهمال التي تنهجها الجهات المعنية واهمالها للتنظيم والإرشاد بهذا المرفق الذي بات يهدد حياة البشر، مطالبين بضرورة تدبير هذا الشريط المائي الذي يفصل بين جماعتين قرويتين بإقليمين مختلفين ” بولعوان وجماعة امزورة” نظرا لموقعه الاستراتيجي الجذاب بجمال مناظره، لكنه معروف بخطورة التخييم والسباحة فيه ، فضلا عن الغياب التام لمرافق الراحة والارشاد عند ولوجه.

هذا ولازال مسلسل الغرق مستمرا، وتزداد خطورته ضراوته مع كل ارتفاع لدرجة الحرارة ومع كل عطلة صيف، حيث تجلب هذه المياه المغرية العشرات من الأسر والشباب الباحثين عن الاستجمام لينتهي المشهد غالبا بتسجيل خسائر فادحة في الأرواح لتبقى الأمهات الثكلى تندب حظها العاثر بفقدان فلذات الأكباد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تاونات: تحويط بؤر حريق غابة “خندق تسيانة”

تاونات: تحويط بؤر حريق غابة “خندق تسيانة”

2022-07-27 / 19:01
Photo of حرب الطرق بالمغرب تخلف 18 قتيلا و2118 جريح خلال أسبوع

حرب الطرق بالمغرب تخلف 18 قتيلا و2118 جريح خلال…

2022-07-27 / 18:31
Photo of حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت” بين برشيد و السوالم

حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت”…

2022-07-27 / 13:23
Photo of السيطرة على حريق بغابة “ظهر بنعمر” بإقليم بنسليمان

السيطرة على حريق بغابة “ظهر بنعمر” بإقليم بنسليمان

2022-07-27 / 11:53
Photo of تاونات: مواصلة الجهود للسيطرة على أربع بؤر للنيران

تاونات: مواصلة الجهود للسيطرة على أربع بؤر للنيران

2022-07-26 / 22:30
Photo of تارودانت : اندلاع حريق مهول بغابة بجبال اكني بجماعة تيزي نتاست

تارودانت : اندلاع حريق مهول بغابة بجبال اكني بجماعة…

2022-07-26 / 21:31
Photo of مراكش .. توقيف شخص يشتبه تورطه في قتل أجنبية

مراكش .. توقيف شخص يشتبه تورطه في قتل أجنبية

2022-07-26 / 18:41
Photo of حادث سير مروع يودي بحياة مفتش تربوي وأسرته باقليم طانطان

حادث سير مروع يودي بحياة مفتش تربوي وأسرته باقليم…

2022-07-26 / 17:55
Photo of عنَّف زوجته وابنه.. وفاة شخص خلال محاولته الهرب من أمن الرباط

عنَّف زوجته وابنه.. وفاة شخص خلال محاولته الهرب من…

2022-07-26 / 17:08
Photo of وجدة .. شاب ثلاثيني يجهز على جدته ويرسل شقيقتها الى المستعجلات

وجدة .. شاب ثلاثيني يجهز على جدته ويرسل شقيقتها…

2022-07-25 / 23:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق