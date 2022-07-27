حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت” بين برشيد و السوالم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل “طريق الموت” الرابطة بين برشيد و السوالم حصد الأرواح بسبب الكم الكبير من حوادث السير التي تشهدها خاصة بعد أن انطلقت الأشغال بها و توقفت دون وضع علامات تشوير و تحذير.
و في هذا الصدد، وقعت حادثة سير مميتة مساء أمس بهاته الطريق و بالضبط بجماعة الساحل أولاد احريز، بعد اصطدام شاحنة من الحجم الكبير و سيارة و دراجة نارية.
و حسب معطيات توصلت بها هبة بريس، فقد أسفر الحادث عن ضحايا حيث توفي صاحب الدراجة النارية بعين المكان، بينما أصيب شخص ثاني بجروح خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة للمستعجلات.
و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالحادث، حلت بمكان الحادث فرقة من عناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الحادث لتحديد ملابساتها، فيما تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات.
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19 تعليقات
اسباب متعددة لحوادث السير في المغرب ومن أهمها السرعة المفرطة القاتلة وعدم احترام قانون السير والمسؤولية ترجع الى السائق من الدرجة الأولى.
للأسف الشديد تعرف هذه المناطق برشيد حوادث السير بكثرة وخاصة بين السوالم وبرشيد والمشكل الغويص هو عدم البنية التحتية والخدمات الخاصة بها والمسؤولية لأصحاب وزارة النقل واللوجستيك…
تكلف مباليغ كثيرة حوادث السير وكذالك خسائر فادحة في الأرواح وسببها شرب الخمر والسرعة المفرطة القاتلة شباب متهور في السياقة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تكلف حوادث السير ميزانية اكثر ما تتصورون وسببها التهور والتهاون في الطريق كأنها محلبة سباق…
رحم الله جميع الارواح التي توفيت بسبب حوادث السير وجعلها الله مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لمكافحة حوادث السير في المغرب يجب تكثير الكاميرات في الطرق واحترام قانون السير وعدم التهور والنزاهة والشفافية وروح وطنية معنوية عالية الجودة في الأمن الطرقي …
طرق في المغرب منحرفة وغير صالحة للتنقل؛. إنارة ضعيفة وشبه منعدمة غياب التشوير الطرفي وووووو وووووووو وغيرها أليس هذا غير كافي لوقوع حوادث السير في المغرب هههههههههههه.
كلنا مسؤولون في حوادث السير من حكومة ومواطنين وانتهى الكلام..
يجب مراقبة مشددة بدون رشوة في الطرق وترشيد الطرق وتحديد السرعة داخل المجال الحضري والقروي وبهذه الطريقة سنكون شيئا ما خففنا من حوادث السير في المغرب..
لاداعي للسرعة المفرطة القاتلة يا أبي نحن في انتظارك يجب علينا حفظ هذآ الشعار….
يجب على وزارة النقل واللوجستيك ان تكثر في اللافتات الطرقية على جانب الطريق السريع والسيار من أجل الوعي وعدم التهور بحياتهم …
الطريق مسؤولية الجميع يجب احترام قانون السير بها…
في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة لاداعي للسرعة المفرطة القاتلة التي تؤدي إلى حدوث وفاة واصابات بكثرة وخاصة في المدن الكبرى المغربية..
يحتل المغرب المراتب الاولى في حوادث السير وسببها شرب الخمر والسرعة المفرطة وعدم الوعي واحترام قانون السير والمسؤولية ترجع للجميع…
سيارة الإسعاف تأتي بعد فوات الأوان في المغرب وهذا ما يشتكي منه المواطن المغربي فيجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذآ…
أين تذهب ميزانية الضرائب والمداخيل لوزراة النفل واللوجستيك من أجل إصلاح الهيكلة الطريق السريع ؟؟؟؟؟؟ وتوفير الخدمات ؟؟؟؟؟؟؟؟ ربما الفاهم يفهم….
الطرق كلها محفرة في المغرب وسببها الغش في البنية التحتية والخدمات الخاصة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هناك مغالطات ونهب والسرقة والفساد المالي في المداخيل التي يدفعها المواطن من اجوره البسيطة الدخل في شأن الضرائب والرسوم أين تبخرت هههههههههههه.
لتضعوا الخطوة الأولى ومساهمة المواطن من حرب الطرق يجب وضع مخطط إيجابي لتفادي حوادث السير في المغرب ويجب عليه تطبيقه وعدم التهور به وخلق برامج التوعية والتحسيسية للحد من انتشار حوادث السير…