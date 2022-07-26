جماعة البيضاء تنفي قرار “قطع الماء الصالح للشرب” على الساكنة ليلا

هبة بريس

نفت الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عقد اجتماع يومه الاثنين 25 يوليو 2022 حول التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة ندرة المياه، خاصة مسألة قطع الماء الصالح للشرب من الساعة الحادية عشرة ليلا الى الساعة الثامنة صباحا وتجميد الأنشطة التي تعتمد أساسا على الماء.

وأكدت الجماعة بأن الأخبار المتداولة زائفة لا أساس لها من الصحة.

وفي هذا الصدد، ناشدت الجماعة سكان المدينة بضرورة الحفاظ على الماء والإحجام عن ممارسة أي شكل من أشكال التبذير حفاظا على الموارد الحالية من المياه وضمانا للتوزيع العادل لهذه المادة الحيوية.

وأضافت الجماعة أنها تعمل بتعاون، لأكثر من 3 أشهر، مع ولاية جهة الدار البيضاء، وليديك، والحوض المائي والمصالح الخارجية لوضع استراتيجية للاستخدام الرشيد والمعقلن للموارد المائية والتي سيتم نشرها قريبا.

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