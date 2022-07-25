وجدة .. شاب ثلاثيني يجهز على جدته ويرسل شقيقتها الى المستعجلات

هبة بريس : وجدة

اهتز أحد أحياء مدينة وجدة عصر اليوم الاثنين 25 يوليوز الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة مسنة، بينما توجد شقيقتها بمستعجلات المستشفى الجهوي الفارابي بوجدة في حالة خطيرة.

وحسب مصدر مطلع، فالجاني في الثلاثينيات من عمر يعاني من اضطرابات نفسية، قام بالإعتداء على الضحيتين بمنزلهما المتواجد بحي “بنخيران” بواسطة آلة حديدية، مما نتج عنه وفاة جدته وإصابة شقيقتها بجروح بليغة نقلت على إثرها إلى المستعجلات.

وفور علمها بالخبر، حلت مصالح الأمن والوقاية المدنية، لفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الجريمة.

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