مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

الحاجب.. دركي يضع حدا لحياته رميا بالرصاص في ظروف غامضة

2022-07-25 / 18:39
0
ع محياوي - هبة بريس

وضع دركي المسمى قيد حياته (أ ـ ب) حدا لحياته، اليوم الإثنين حسب مصدر خاص ل ” هبة بريس ” ، بمنزله الوظيفي التابع للتكنة العسكرية للمركز الترابي للدرك الملكي ببودربالة بإقليم الحاجب، بطلقة رصاص من سلاحه الوظيفي على مستوى رأسه في ظروف غامضة.

المرحوم كان قيد حياته يتمتع بأخلاق عالية وسلوك حسنة، وكان يشتغل بإخلاص وتفان خدمة للمصلحة العليا للمواطنين وليست له مشاكل لا مع زملائه في العمل ولامسؤوليه يضيف مصدرنا، وقد تم تكريمه مؤخرا وتسليمه شهادة تقديرية مع 5 زملائه، تكريما لهم على مجهوداتهم في استتباب الأمن ومحاربة جميع أنواع الجريمة والحفاظ على سلامة المواطنين، في حفل نظمته جماعة أيت بوبيدمان والمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم، يوم الأربعاء المنصرم.

الحادث، استنفر فرق الدرك الملكي إقليميا وجهويا ووطنيا، بالواقعة حيث تم فتح تحقيق قضائي لمعرفة أسباب ودوافع الإنتحار، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي تبقى غامضة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى: معالجة 63 في المائة من الشكايات الخاصة بالبكالوريا

بنموسى: معالجة 63 في المائة من الشكايات الخاصة بالبكالوريا

2022-07-25 / 19:17
Photo of اندلاع حريق هائل قرب مولاي عبد السلام يستنفر سلطات العرائش

اندلاع حريق هائل قرب مولاي عبد السلام يستنفر سلطات…

2022-07-25 / 18:53
Photo of انتشال جثث 8 مهاجرين سريين بطرفاية

انتشال جثث 8 مهاجرين سريين بطرفاية

2022-07-25 / 18:45
Photo of فاجعة.. غرق أسرة مكونة من 4 أفراد بشاطئ في مدينة الداخلة

فاجعة.. غرق أسرة مكونة من 4 أفراد بشاطئ في…

2022-07-25 / 15:23
Photo of بني ملال .. النيران تلتهم 25 هكتارا من الغابات

بني ملال .. النيران تلتهم 25 هكتارا من الغابات

2022-07-25 / 14:40
Photo of صعقة كهربائية تنهي حياة فلاح بإقليم الجديدة

صعقة كهربائية تنهي حياة فلاح بإقليم الجديدة

2022-07-25 / 14:03
Photo of عملية ختان تنتهي بوفاة رضيع واعتقال “الحجام” باقليم بني ملال

عملية ختان تنتهي بوفاة رضيع واعتقال “الحجام” باقليم بني…

2022-07-25 / 11:54
Photo of الناظور .. مصرع شخص في حادثة سير خطيرة على الطريق المداري

الناظور .. مصرع شخص في حادثة سير خطيرة على…

2022-07-24 / 18:26
Photo of مجهولون يقتحمون وكالة تحويل أموال بالدار البيضاء و يسرقون محتوياتها

مجهولون يقتحمون وكالة تحويل أموال بالدار البيضاء و يسرقون…

2022-07-21 / 13:55
Photo of فاجعة بوارزازات.. رحلة استجمام تنتهي بوفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة

فاجعة بوارزازات.. رحلة استجمام تنتهي بوفاة 6 أشخاص من…

2022-07-21 / 09:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق