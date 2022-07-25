الحاجب.. دركي يضع حدا لحياته رميا بالرصاص في ظروف غامضة

ع محياوي - هبة بريس

وضع دركي المسمى قيد حياته (أ ـ ب) حدا لحياته، اليوم الإثنين حسب مصدر خاص ل ” هبة بريس ” ، بمنزله الوظيفي التابع للتكنة العسكرية للمركز الترابي للدرك الملكي ببودربالة بإقليم الحاجب، بطلقة رصاص من سلاحه الوظيفي على مستوى رأسه في ظروف غامضة.

المرحوم كان قيد حياته يتمتع بأخلاق عالية وسلوك حسنة، وكان يشتغل بإخلاص وتفان خدمة للمصلحة العليا للمواطنين وليست له مشاكل لا مع زملائه في العمل ولامسؤوليه يضيف مصدرنا، وقد تم تكريمه مؤخرا وتسليمه شهادة تقديرية مع 5 زملائه، تكريما لهم على مجهوداتهم في استتباب الأمن ومحاربة جميع أنواع الجريمة والحفاظ على سلامة المواطنين، في حفل نظمته جماعة أيت بوبيدمان والمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم، يوم الأربعاء المنصرم.

الحادث، استنفر فرق الدرك الملكي إقليميا وجهويا ووطنيا، بالواقعة حيث تم فتح تحقيق قضائي لمعرفة أسباب ودوافع الإنتحار، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي تبقى غامضة

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