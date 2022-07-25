بني ملال .. النيران تلتهم 25 هكتارا من الغابات

هبة بريس

أتى حريق، اندلع أمس الأحد حوالي الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء، بغابة جبل تمسيت بجماعة فم العنصر (إقليم بني ملال)، على حوالي 25 هكتارا دون أن يتسبب في سقوط ضحايا، حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وذكر المصدر ذاته، أن الحريق الذي تم احتواؤه بالكامل، بفضل جهود عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي و المياه والغابات، قد يكون اندلع على إثر موجة الحر الشديد التي يشهدها إقليم بني ملال.

وقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الأسباب الحقيقية لاندلاع هذا الحريق.

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