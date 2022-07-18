إخماد حريق اندلع بمنطقة بليونش وفتح تحقيق للكشف عن أسبابه

2022-07-18 / 09:26
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هبة بريس - تطوان

تمت السيطرة على حريق نشب ليلة أمس الاحد بالمنطقة المعروفة باسم “القصارين” ببليونش التابعة لعمالة المضيق الفنيدق والذي أتى على مساحة تفوق الهكتار حسب التقديرات الاولية.

وتم إخماد الحريق، بفضل الانذار المبكر واليقظة و كذا التدخل السريع والانسجام بين مختلف المتدخلين في عملية إخماد الحريق، حيث تجاوبت الساكنة مع تدخل عناصر الوقاية المدنية و السلطات المحلية و كذا الدرك الملكي، القوات المساعدة و عناصر المياه والغابات.

هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وأسباب اندلاع هذا الحريق، خاصة مع ترويج معلومات تفيد استعمال شهب نارية كانت هي السبب في اندلاع الحريق.

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