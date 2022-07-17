سلطات تازة: تم نقل 500 من السكان بعيدا عن أماكن الخطر حفاظا على سلامتهم

هبة بريس

أفادت مصادر محلية بإقليم تازة أن فرق التدخل الميداني تمكنت، اليوم الأحد، من تحويط الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “باب ازهار” بجماعة الصميعة.

وشددت المصادر ذاتها على استمرار تعبئة كافة المتدخلين لتمشيط كافة منطقة الحريق والإسراع بمعالجة وإخماد مصادر الدخان مخافة تجدد النيران بسبب هبوب الرياح.

وأشارت إلى أنه جرى العمل أيضا على إسعاف ساكنة الدواوير والمداشر المعنية، حيث تم نقل 500 من السكان بعيدا عن أماكن الخطر حفاظا على سلامتهم.

وبخصوص الخسائر المسجلة، ذكرت المصادر ذاتها، أن المساحة المعنية بهذا الحريق بقيت مستقرة في حدود الساعة 550 هكتار تقريبا من الغطاء الغابوي، وذلك دون تسجيل أية خسائر بشرية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0