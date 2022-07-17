سلطات تازة: تم نقل 500 من السكان بعيدا عن أماكن الخطر حفاظا على سلامتهم

2022-07-17 / 23:35
23

هبة بريس

أفادت مصادر محلية بإقليم تازة أن فرق التدخل الميداني تمكنت، اليوم الأحد، من تحويط الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “باب ازهار” بجماعة الصميعة.

وشددت المصادر ذاتها على استمرار تعبئة كافة المتدخلين لتمشيط كافة منطقة الحريق والإسراع بمعالجة وإخماد مصادر الدخان مخافة تجدد النيران بسبب هبوب الرياح.

وأشارت إلى أنه جرى العمل أيضا على إسعاف ساكنة الدواوير والمداشر المعنية، حيث تم نقل 500 من السكان بعيدا عن أماكن الخطر حفاظا على سلامتهم.

وبخصوص الخسائر المسجلة، ذكرت المصادر ذاتها، أن المساحة المعنية بهذا الحريق بقيت مستقرة في حدود الساعة 550 هكتار تقريبا من الغطاء الغابوي، وذلك دون تسجيل أية خسائر بشرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاجعة بوارزازات.. رحلة استجمام تنتهي بوفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة

فاجعة بوارزازات.. رحلة استجمام تنتهي بوفاة 6 أشخاص من…

2022-07-21 / 09:51
Photo of جرسيف.. توقيف 03 أشخاص لتورطهم في إشعال النيران بغابة

جرسيف.. توقيف 03 أشخاص لتورطهم في إشعال النيران بغابة

2022-07-20 / 23:44

العرائش .. تحويط حريق غابة بني يسف آل سريف…

2022-07-20 / 20:51
Photo of مراكش : إندلاع حريق بفضاء للالعاب بالقرب من محطة وقود

مراكش : إندلاع حريق بفضاء للالعاب بالقرب من محطة…

2022-07-20 / 15:04
Photo of مصرع شخصين في حادثة سير خطيرة ضواحي إفران

مصرع شخصين في حادثة سير خطيرة ضواحي إفران

2022-07-19 / 11:09
Photo of حرائق الشمال.. بنسعيد: كل التضامن مع الساكنة المتضررة

حرائق الشمال.. بنسعيد: كل التضامن مع الساكنة المتضررة

2022-07-18 / 11:21
Photo of الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف جانح طعن شرطي في صدره

الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف جانح طعن شرطي في صدره

2022-07-18 / 10:44
Photo of السرعة المفرطة والسكر يتسببان في حادثة سير بين صفرو وفاس

السرعة المفرطة والسكر يتسببان في حادثة سير بين صفرو…

2022-07-18 / 10:19
Photo of إخماد حريق اندلع بمنطقة بليونش وفتح تحقيق للكشف عن أسبابه

إخماد حريق اندلع بمنطقة بليونش وفتح تحقيق للكشف عن…

2022-07-18 / 09:26
Photo of إقليم العرائش.. الخسائر المادية لحريق “آل سريف” طالت 169 مسكنا

إقليم العرائش.. الخسائر المادية لحريق “آل سريف” طالت 169…

2022-07-17 / 22:10

‫23 تعليقات

  1. لانريد ان تعيد هذه الحرائق مرة أخرى وإعادة انشعال النيران هذآ درسا اخذنا ولانريد تكراره !!! …

  2. يجب على الحكومة أن تضع حلا صارما للحد من انتشار حرائق الغابات وأن تكون حراسة أمنية مشددة عليها ؛ مع التركيز على الاليات الجديدة والتيكنولوجية فائقة السرعة للحد من انتشار الحرائق بالمغرب ولاسيما في الغابات المهجورة بدون حراسة أمنية…ولكم واسع النظر.. قضية هزت الرأي العام المحلي والعالمي….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق