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طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-16 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض بالسهول الداخلية للبلاد، مع استمرار أجواء حارة نسبيا إلى حارة بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، بالجنوب الشرقي، وبداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كثل ضبابية أو ضباب محليا بالسهول الأطلسية، والسواحل الجنوبية، والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن نزول قطرات مطرية أو زخات عاصفية مصحوبة بهبوب رياح تحت العواصف الرعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير و مناطقه المجاورة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلس الصغير مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة وعواصف رعدية معزولة، مع تناثر حبات من الغبار فوق كل من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

كما ستلاحظ هبات رياح قوية نوعا ما محليا بمنطقة طنجة وبغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 27 و 34 درجة بكل من شرق الأقليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 24 و 30 درجة بالمناطق الواقعة غرب الأطلس، وبداخل كل من مناطق الغرب وسوس، وسايس والريف الغربي، وستكون ما بين 17 و 24 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

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