بسبب حرارة الجو.. مواطنون يحجون بكثافة نحو “الشواطئ”

2022-07-12 / 14:32
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هبة بريس - الرباط

تشهد مختلف مدن ومناطق المملكة، خلال الأيام الأخيرة، موجة حرارة عالية، والتي تتزامن وفترة العطلة الصيفية.

وفي هذا الصدد، حج عدد من المواطنين بكثافة نحو الشواطئ هربا من حرارة الجو وبحثا عن المتعة بين أحضان مياه البحر.

وعرفت معظم المدن الساحلية إقبالا كبيرا من الزوار الذين قدموا من مدن مجاورة وأخرى بعيدة، للترفيه عن أنفسهم والاستمتاع بالعطلة الصيفية بعيدا عن حرارة المدن الداخلية وعن ضغوطات الروتينات اليومية.

هذا ويشار الى أن المديرية العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن تسجيل موجة حر (ما بين 40 و 48 درجة) ابتداء من يوم الاثنين إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 46 و 48 درجة، ابتداء من يوم الثلاثاء إلى الخميس، بكل من سيدي سليمان، وسيدي قاسم، وطاطا، وتارودانت، وأسا الزاك، وسمارة.

وأضافت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة، يوم الاثنين، بكل من وزان، فاس، مكناس، مولاي يعقوب، تاونات، الحاجب، سيدي سليمان، سيدي قاسم، الخميسات، الفقيه بن صالح، بني ملال، خريبكة، خنيفرة، بن سليمان، النواصر، برشيد، سطات، سيدي بنور، اليوسفية، قلعة السراغنة، شيشاوة، رحامنة، مراكش، الرشيدية، زاكورة، طاطا، تارودانت، أسا-زاك، سمارة، وكذا سلا، تمارة-الصخيرات، القنيطرة، العرائش، كلميم، أسفي، الصويرة، وأوسرد وواد الذهب.

وتابعت المديرية في النشرة نفسها، من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة، ابتداء من يوم الثلاثاء إلى الخميس، بكل من وزان، فاس، تاونات، صفرو، الحاجب، مولاي يعقوب، مكناس، الخميسات، خريبكة، خنيفرة، بني ملال، فقيه بن صالح، بن سليمان، سيدي بنور، سطات، برشيد، رحامنة، اليوسفية، مراكش، قلعة السراغنة، شيشاوة، زاكورة، وكذا سلا، تمارة-الصخيرات، القنيطرة، العرائش وكلميم.

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