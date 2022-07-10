مندوبية التخطيط : الأزمة الصحية تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة

2022-07-10 / 19:30
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هبة بريس -

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه بالإضافة إلى تأثيره على الصحة، تتسبب جائحة كوفيد – 19 في خسائر اقتصادية كبيرة، لا سيما عند النساء، الأمر الذي قد يدفعهن إلى الهشاشة والفقر.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2022، الذي يتم الاحتفال به في 11 يوليوز من كل سنة، أنه بغض النظر عن قطاع النشاط، تكبدت الأسر التي ترأسها امرأة خسارة أكبر في الدخل مقارنة بالأسر التي يترأسها رجال.

وحسب المصدر ذاته فنسبة الأسر التي تعولها نساء والتي أضحت بدون دخل ارتفعت إلى 72 في المائة في قطاع التجارة، و58 في المائة في الصناعة (بما في ذلك الحرف اليدوية)، و36,4 في المائة في الفلاحة و41 في المائة في الخدمات.

وأشارت المندوبية إلى أنه بالنسبة للأسر التي يرأسها رجل، بلغت هذه النسب على التوالي 46 في المائة في التجارة، و53 في المائة في الصناعة، و32,5 في المائة في الفلاحة، و33,4 في المائة في الخدمات.

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