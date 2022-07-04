وزير الفلاحة: أسعار الأضاحي لم تعرف أي تغيير

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد الصديقي، أن أسعار الأضاحي لم تعرف أي تغيير.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “خاصنا نقارنو بين الأسعار اللي كيانة فالمراكز التجارية الكبرى والاسعار اللي كاينة فالاسواق”

وأضاف الوزير قائلا “حنا مكرهناش الكساب ينتاعش فهاد العيد بكل صراحة، لكن مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية مكاينش تغيرات، وكاين كاع المستويات أي جميع الأثمنة”

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