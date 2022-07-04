وزير الفلاحة: أسعار الأضاحي لم تعرف أي تغيير

2022-07-04 / 17:40
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد الصديقي، أن أسعار الأضاحي لم تعرف أي تغيير.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “خاصنا نقارنو بين الأسعار اللي كيانة فالمراكز التجارية الكبرى والاسعار اللي كاينة فالاسواق”

وأضاف الوزير قائلا “حنا مكرهناش الكساب ينتاعش فهاد العيد بكل صراحة، لكن مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية مكاينش تغيرات، وكاين كاع المستويات أي جميع الأثمنة”

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‫23 تعليقات

  1. نتمنى أن تمر اجواء العيد في أحس الظروف بدون كورونا هههههههه أما اسعار الأضحية فكلنا باذن الله تعالى سنشتري العيد بأي وجه كان.المهم الصحة والسلامة فقط.

  2. أنا كمواطنة مغربية بسيطة الدخل لو كان لديها أموال متوفرة لقمت على الفور بإدخال الفرحة على المساكين بشراء الأضحية العيد لهم ولكن للاسف الشديد العين بصيرة واليد قصيرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. يجب أن نقف وقفة واحدة مع الفقراء والمساكين لادخال الفرحة والسرور عليهم حتى نكون فعلا شعب متضامن..

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