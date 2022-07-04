وزير الفلاحة: أسعار الأضاحي لم تعرف أي تغيير
هبة بريس - الرباط
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد الصديقي، أن أسعار الأضاحي لم تعرف أي تغيير.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “خاصنا نقارنو بين الأسعار اللي كيانة فالمراكز التجارية الكبرى والاسعار اللي كاينة فالاسواق”
وأضاف الوزير قائلا “حنا مكرهناش الكساب ينتاعش فهاد العيد بكل صراحة، لكن مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية مكاينش تغيرات، وكاين كاع المستويات أي جميع الأثمنة”
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وزير الفلاحة ما عايش ف المغرب كيجي يحضر الجلسات البرلمانية وكيمشي فحالو
للأسف يقول الوزير كلاما يعرف في أعماقه أنه يخالف الواقع..ماذا لو كان في دولة أوروبية هل يجرؤ على مثل هذا الكلام؟إلى يرى السيد الوزير الفيديوهات التي تنشر من أسواق الأضاحي وكيف يشتكي الناس من الغلاء الفاحش هذه السنة وان جلهم أكدوا أن الزيادة تصل إلى 1000 درهم في الكبش الواحد.
وزير الفلاحة لا يعلم بما يجري على الساحة من غلاء وهو يتكلم من فراغ دون معطيات حقيقية ومدروسة ثمن الكبش هذه السنة تضاعف مرتين وعليه ان يتحول في الاسواق ليتاكد من ذلك وليس الضحك على الدقون
نتمنى من المسؤولين يخرجوا إلى الاسواق ويروا باعينهم ماذا يحصل داخل الأسواق لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
نتمنى من وزارة الفلاحة أن تراقب الأسعار ؛ لأن أصلا الفقير الذي يتخبط مع الزمن لا يستطيع هذه السنة شراء الأضحية العيد إذا بقيت هذه الأسعار مرتفعة..
ما هذآ النتاقذ يا وزارة الفلاحة وأنتم تقولون ان الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير ؟؟؟ ربما عندكم ولكن للاسف الشديد عند الفقير تغير كبير لأن القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية فهو جد متضرر..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أظن أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى لايستطيع شراء قط….
اعتقد ان الوضعية الصعبة الراهنة حالياً التي يعيشها المجتمع المغربي ربما لايستطيع شراء هذه السنة الأضحية العيد مع غلاء المعيشة والاسعار الملتهبة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب علينا ان نقاطع العيد هذه السنة متضامنين مع الفقراء والمساكين..
يجب على الجمعيات الخيرية بالتعاون مع الطبقة البورجوازية من أجل إدخال الفرحة والسرور على اليتامى والمساكين وغيرها بشراء الأضحية العيد..
كل ما اقوله هو الله يكون في عون المسكين والفقير الذي طالما عانى من قساوة الزمن ولقمة العيش نتمنى من الحكومة أن تراعي بجدية متطلباته..
كل ما يهمنا حالياً هو إنخفاض أسعار الأضحية العيد وذالك من أجل مساعدة الفقير كي يتم شراء الأضحية في المستطاع….
طبعا ، من أين لك أن تعرف أثمنة الأضاحي لسبب بسيط هو أنك تتلقى تقارير كاذبة و لا تنزل إلى السوق لمعرفة الحقيقة عن كثب ، وثانيا أنت لا تشتري الأضحية بل تحصل عليها كهدية ….
يجب على الحكومة أن تراعي بجدية الفقراء والمساكين واليتامى في دعمهم لشراء الأضحية العيد واخراجها كصدقات جارية…
هل انتم تضحكون علينا أم تضحكوا على انفسكم ؟؟؟؟ ويبقى السؤال متعلق هههههههههههه.
الشعب رآه ماشي أضحوكة، يا تجار السياسة
لا داعي للاستهزاء بنا الأسعار جد ملتهبة واثمنتها تفوق القدرة الشرائية للمواطن اتقوا الله فينا وراعوا حالة الفقير الذي يتخبط مع الزمن..
الكل باذن الله تعالى وبركاته سيشتري أضحية العيد إن الله لايخيب أحدا ..
إن الله يمهل ولا يهمل …الكل سيفرح ويدخل البهجة والسرور على عائلته ..
كل الاسواق المغربية نلاحظ في أسعار تنافسية في أضحية العيد وليس أي أدنى انحفاظ فيها فلاداعي للكذب لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.