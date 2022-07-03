غرناطة: حادثة سير خطيرة تخلف قتيلا وثلاثة مصابين من أفراد الجالية المغربية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

خلفت حادثة سير مميتة ضواحي مدينة “غرناطة” الإسبانية قتيلا واحدا وعددا من الجرحى بعضهم حالته تدعو إلى القلق ، بعد إصطدام حافلتين لنقل الركاب وسيارة سياحية أخرى.

وذكرت مصادر رسمية من القنصلية العامة ل”ألميريا” أنه مباشرة بعد ربط بالقنصلية سارعت الأخيرة إلى تشكيل خلية لتتبع حالات المصابين المغاربة والقيام بالإجراءات اللازمة بتنسيق مع سلطات البلد المضيف قصد ترحيل جثمان المهاجر المغربي الذي وافته المنية نتيجة الإصطدام .

من جهتها إتصلت القنصلية العامة ل”ألميريا” بعائلة الضحية وأبلغتها تعازيها الحارة باسم الدولة المغربية، كما أوفدت موظفا بصفته الرسمية لتفقد أحوال المصابين في المستشفيات الذين بلغ عددهم ما يزيد عن 30 مصابا غالبيتهم يعانون من جروح وكدمات خفيفة غادروا مراكز الإستشفاء مباشرة بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، فيما أبقت السلطات الصحية على ثلاثة منهم وصفت حالتهم بالخطيرة رهن المراقبة الطبية جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال الحادث ، ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 70 سنة وطفل قاصر إضافة إلى حالة أخرى .

بدورها ساهمت القنصلية العامة للمملكة بالجزيرة الخضراء في إستقبال المهاجرين الذين أكملوا رحلتهم نحو الميناء وخصصت طاقما مهما من الموظفين للقيام بالإجراءات الإدارية خاصة وأن عدظا كبيرا ممن كانوا على متن الحافلتين (101 راكبا) ضاعت منهم جوازات السفر وأوراق ثبوتية أخرى، كما وفرت وسائل نقل بديلة لإيصالهم إلى ميناء الجزيرة الخضراء ودائما تحت الإشراف والحضور الفعلي للسيد القنصل العام “محمد رفاوي”.

تبقى الإشارة ان هذه الحادثة وقعت فجر اليوم الأحد على الساعة السادسة صباحا وتجهل إلى حدود الساعة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الكارثة فيما فتحت السلطات الإسبانية المختصة تحقيقا حول ملابساتها.

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