البيضاء : مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة إثنين آخرين جراء انهيار واجهة مقهى

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 2 آخران بجروح بليغة، مساء يومه الأربعاء 29 يونيو 2022، إثر انهيار جزء من واجهة مقهى متواجدة بشارع عبد المومن بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء.

وكان الضحايا يتواجدون بشرفة المقهى حين الانهيار التام لإفريز (frise) إسمنتي موضوع على الواجهة الخارجية للمحل، حيث لقي شخص واحد مصرعه بعين المكان، وفارق اثنان آخران الحياة أثناء نقلهم إلى المستشفى، فيما يوجد حاليا مصابين آخرين رهن المراقبة الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات.

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