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الأوقاف : عيد الأضحى يوم 10 يوليوز بالمغرب

2022-06-29 / 22:21
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بعد غد الجمعة فاتح شهر ذي الحجة لعام 1443، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأحد 10 يوليوز 2022.

وذكر بلاغ للوزارة أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1443هـ بعد مغرب يوم الأربعاء 29 ذي القعدة 1443 هـ الموافق 29 يونيو 2022 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته

وعليه فإن فاتح شهر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، وفق البلاغ نفسه، ويكون فاتح شهر ذي الحجة يوم الجمعة 1 يوليوز 2022 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد 10 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليوز 2022 م

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