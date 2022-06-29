بعد تتويجه عربيا.. منتخب “الفوتصال” يرتقي إلى المركز ال9 عالميا

2022-06-29 / 12:53
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هبة بريس

إرتقى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى المركز التاسع عالميا ب1441 نقطة، في الترتيب الذي أصدره، اليوم الأربعاء، الموقع المتخصص في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة.

وحافظ منتخب البرازيل على صدارة التصنيف (1796 نقطة)، متقدما على منتخب إسبانيا (1754 نقطة) ثم منتخب البرتغال (1744 نقطة).

وجاء إرتقاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة إلى المركز التاسع بعد نيله لقب كأس العرب التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، إثر تغلبه أمس الثلاثاء في المباراة النهائية على نظيره العراقي 3-0.

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