في أسبوع ..مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 7ملايين ‏درهم

هبة بريس _ الرباط

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 2294 آخرون بجروح، إصابات 79 منهم بليغة، في 1668 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يونيو 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، و تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و035 مخالفة، وإنجاز 8060 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و975 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين ‏و597 ألفا و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4425 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8060 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 280 مركبة.‏

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