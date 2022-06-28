رسميا.. مرتضى منصور يعلن رحيل بن شرقي عن الزمالك

2022-06-28 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور رسميا رحيل لاعبه المغربي أشرف بنشرقي بعد فشل التوصل لاتفاق على تجديد العقد.
وقال منصور عبر قناته في “يوتيوب”، أن بن شرفي “يريد خوض تجربة احتراف جديدة خارج مصر.. تركيا أو قطر”.

وقال “الإدارة الماضية هي السبب في عدم التجديد للاعب”. وتابع : ” لن نتحايل على أحد من أجل البقاء معنا”.

وأكد أن اللاعب المغربي رفض تجديد عقده مع الزمالك، لافتا إلى أنه سينظم حفل تكريم لللاعب، وقدم له الشكر عن الفترة التي قضاها مع الفريق.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة ناديه.

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