بسبب تظاهرة القفطان.. مشادات كلامية بين سعيدة شرف و لطيفة رأفت و دنيا بطمة تلتزم الصمت

نجلاء مزيان

ضجت من جديد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات مثيرة من طرف كل من الفنانتين سعيدة شرف و لطيفة رأفت بسبب تظاهرة art de caftan التي أقيمت بمدينة أكادير.

و بدأت حرب التصريحات منذ نشر سعيدة شرف لتدوينة جاء فيها : “أنا عارفة أنه حتى فنان ما غادي يبان أنه كايشارك فالمهرجان فابور، وما غاديش نتفاجئ أنه إدارة المهرجان وبعد مناقشات ولتلميع الصورة تخرج وتنكر أنه الفنانين كايشاركوا فالدورات بالمجان”.

و أردفت قائلة :” ومع ذلك جيبو شي نسخة من شيك أو أي دليل أنكم خلصتو ليهم شي فنان وما تقولوش خلصناكم كاش حيت ضروري غادي تحتاجوا نسخ شيكات من أجل الإدلاء بها لإدارة الضرائب”.

وأضافت: “ولي كذبني مزال محادثات من 2019، وحتى لي زاد كذبني يسول إلهام رزوق، والناس لي تقدر تكذب على الميت ماشي على الحي، تحياتي واحترامي لكل المشاركين وشكرا للسيد عصام والسيدة صفاء على حسن معاملتكم”.

و في سياق متصل ردت الفنانة لطيفة رأفت عبر تصريح خصت به هبة بريس قائلة:” لطيفة كتكون حاضرة في أي حفل أو مهرجان كيوفي لي شروطي ماديا و معنويا حتى نكون حاضرة أنا و سطاف ديالي و كنتمنى أن الحضور يكون مميز”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، فضلت الالتزام بالصمت و عدم الرد و التعليق على الموضوع.

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