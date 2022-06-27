بسبب تظاهرة القفطان.. مشادات كلامية بين سعيدة شرف و لطيفة رأفت و دنيا بطمة تلتزم الصمت
ضجت من جديد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات مثيرة من طرف كل من الفنانتين سعيدة شرف و لطيفة رأفت بسبب تظاهرة art de caftan التي أقيمت بمدينة أكادير.
و بدأت حرب التصريحات منذ نشر سعيدة شرف لتدوينة جاء فيها : “أنا عارفة أنه حتى فنان ما غادي يبان أنه كايشارك فالمهرجان فابور، وما غاديش نتفاجئ أنه إدارة المهرجان وبعد مناقشات ولتلميع الصورة تخرج وتنكر أنه الفنانين كايشاركوا فالدورات بالمجان”.
و أردفت قائلة :” ومع ذلك جيبو شي نسخة من شيك أو أي دليل أنكم خلصتو ليهم شي فنان وما تقولوش خلصناكم كاش حيت ضروري غادي تحتاجوا نسخ شيكات من أجل الإدلاء بها لإدارة الضرائب”.
وأضافت: “ولي كذبني مزال محادثات من 2019، وحتى لي زاد كذبني يسول إلهام رزوق، والناس لي تقدر تكذب على الميت ماشي على الحي، تحياتي واحترامي لكل المشاركين وشكرا للسيد عصام والسيدة صفاء على حسن معاملتكم”.
و في سياق متصل ردت الفنانة لطيفة رأفت عبر تصريح خصت به هبة بريس قائلة:” لطيفة كتكون حاضرة في أي حفل أو مهرجان كيوفي لي شروطي ماديا و معنويا حتى نكون حاضرة أنا و سطاف ديالي و كنتمنى أن الحضور يكون مميز”.
و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، فضلت الالتزام بالصمت و عدم الرد و التعليق على الموضوع.
22 تعليقات
يعتبر القفطان المغربي رمزان من رموز التقاليد وعادات مغربية في المناسبات السعيدة لهذا يجب علينا الاحتفاظ به..
للأسف الشديد مصميمي القفطان المغربي غيروه بشكل كبير حيث ادخلوا عليه تغيرات كبيرة واتلفوا جماله.
في نظري أن لطيفة رأفت تخطف الانظار عندما تكون بالقفطان المغربي..
هناك بعض الفنانات أجانب يفضلن إرتداء القفطان المغربي…
مقال فارغ وصحافة لاقيمة لها
القفطان زي خاص بالشعب المغربي فقط ويعبر عن ثقافة وجمالية رفيعة المستوى فيجب الحفاظ عليه ..
اتمنى ان تكون لطيفة رأفت هي سيدة هذآ المهرجان لأنها تتألق بالقفطان المغربي…
لقد تغيرت خياطة القفطان المغربي بشكل سريع مما أعطى جمالية ..والاكثر جمال عند الفنانة المحبوبة لطيفة رأفت.
هناك بعض المشاهير الفنانات اللواتي خطفن الانظار بالقفطان المغربي كالفنانة القديرة لطيفة رأفت ؛ بجمالها الخلاب وزاد بارتدائها القفطان المغربي..
تمثل العديد من الفنانات المغربيات في هذآ art de cartanبمدينة أكادير ومن بينهن الفنانة المتألقة لطيفة رأفت التي ابهرت الكل بارتدائها القفطان المغربي..
لايهمنا،اخبار الفاسقات والفساق،من جلدتنا،ومن وطننا،ربنا لاتؤاخذنا،بما فعله،السفهاء منا
وتعد الفنانة لطيفة رأفت الأكثر لباسا القفطان المغربي في عدة مناسبات السعيدة كما أنها تنشر صور وفيديوهات عبر انستغرام من خلال آخر اطلالتها المتميزة التي تتماشى مع آخر صيحات الموضة الجديدة ….
أنا كمواطنة مغربية مقيمة في الديار الأوروبية اكن كل الاحترام والتقدير لفنانة لطيفة رأفت فهي فنانة بمعنى الكلمة ..بلبسها واناقتها وجمالها…
لطيفة رأفت من بين الفنانات اللواتي يخطفن الانظار بالقفطان المغربي ..
كل الفنانات المغربيات اطلن باطلالة خاطفة الانظار وكانت الأكثر هي الفنانة المتألقة لطيفة رأفت بقفطانها المغربي باللون الاحمر الذي يدل على النقاء والبراءة وكل ما هو جميل في هذه الدنيا…
إن الفنانات والنجمات يتميزن بالاختيار أفضل ازياء تجمع بين التعبير عن التقاليد وعادات المغربية اذ يحرصن على المشاركة في عدة مهرجانات ليضهرن اناقتهما في القفطان المغربي ..
القفطان المغربي من بين الازياء أناقة وجمال للمرأة المغربية ….
وتعد الفنانة دنيا بطمة الأكثر نشاطا على التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تبادل الصور وفيديوهات وتنشر بشكل كبير وتحديات الموضة القفطان المغربي بجميع أشكاله..
أنا بدوري افضل الفنانة لطيفة رأفت بجمالها الخلاب واناقتها في ارتدائها القفطان المغربي فهي تعطي إطلالة للمرأة المغربية ومدى حرصها على القفطان المغربي…
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.